Из Брно в Россию приехали Лейла и Миа.

Двух зебр привезли в Московский зоопарк из Чехии. Об этом рассказали представители пресс-службы учреждения. Известно, что новые жильцы прибыли в Россию из города Брно. Одной из зерб исполнилось четыре года, второй - меньше на два года.

Уже видно, что у зебр разные характеры. Миа более любопытная и контактная. Она интересуется сотрудниками, подходит к жирафу. Лейла держится немного в стороне, но не боится и не проявляет никакой агрессии пресс-служба зоопарка

Напомним, что в Московском зоопарке на данный момент живут зебры Дэбора и Липа. Вскоре к ним присоединятся Лейла и Мия. Некоторое время новоприбывшие находились на карантине. За этот период у животных были взяты необходимые анализы и проведен ветеринарный осмотр. Сейчас зебры практические адаптировались к изменившимся условиям проживания и компании.

В Ленинградском зоопарке определились с именем для детёныша японских макак.

Видео: Московский зоопарк