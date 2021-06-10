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В Ленинградском зоопарке определились с именем для детёныша японских макак

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Малыш появился на свет ещё 26 марта.

Более 600 человек приняли участие в конкурсе по выбору имени для родившегося в Ленинградском зоопарке детёныша японских макак. Об этом в социальных сетях сообщили сотрудники зоопарка.

Малыш появился на свет ещё 26 марта. Посетители зоопарка могут увидеть его в вольере напротив бассейна выдр.

Детеныша макак предлагали назвать Мико, Хару, Такео, Дэйчи. В итоге малыша назвали Кайко.

Ранее Ленинградский зоопарк показал на видео малыша северного оленя.

Видео: ВКонтакте / ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК

Теги: ленинградский зоопарк, макака
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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