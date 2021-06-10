Ленинградский зоопарк показал на видео малыша северного оленя

Олененок родился в семье самца Таймыра и самки Тайга 17 мая.

Ленинградский зоопарк опубликовал видео с новорожденным северным оленем. Малыш появился на свет 17 мая в семье самца Таймыра и самки Тайга. Для родителей он стал первым детенышем.

Сотрудники зоопарка долго думали, как назвать олененка. Они решили, что имя должно быть связано с естественным ареалом северных оленей и созвучно с кличками родителей. В итоге малыша назвали Ямал.

Малыш требует много внимания к себе. Несмотря на свой юный возраст, он уже уверенно ходит и научился бегать. Когда ему становится скучно, он начинает скакать кругами вокруг матери. Когда проказы детеныша утомляют Тайгу, она прячется от него в своем домике.

Ранее родителями стали кошачьи лемуры Ленинградского зоопарка Нимфа и Алфей.

Видео: ВКонтакте / ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК