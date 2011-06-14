Детёныша можно увидеть в павильоне "Приматы".

Кошачьи лемуры Ленинградского зоопарка Нимфа и Алфей стали родителями. У них месяц назад родился детеныш, но об этом в пресс-службе зоопарка рассказали только в среду, 26 мая. Как отметили сотрудники зоопарка, малыш уже учится лазить по ветвям, однако всегда находится в поле зрения у мамы.

Кроме того, вместе с ними в вольере поживают ещё три кошачьих лемура, которые с удовольствием проводят время с малышом. Сотрудники рассказали, что они постоянно вылизывают и вычесывают его шерстку.

Однако на данный момент неизвестно, малыш мальчик или девочка. Это будет понятно, когда детеныш чуть подрастёт. В зоопарке пообещали обязательно рассказать петербуржцам, как пол станет известен.

Ранее мы писали, что в Ленинградском зоопарке у лося начали расти рога.

Фото: ВКонтакте / ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК