В Ленинградском зоопарке у лося начали расти рога

У самцов отрастают рога для привлечения самок. Чем больше и ветвистее образования на голове, тем выше шанс выиграть "турнир за даму".

В Ленинградском зоопарке у лося по кличке Денис начали расти рога. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте учреждения.

У самцов всех оленей (а лось тоже относится к оленевым!) ежегодно отрастают рога. Они нужны для привлечения самок – у кого они крупнее и ветвистее, тот и будет самым завидным женихом. А также с помощью рогов можно устраивать поединки за даму, – написал автор поста.

В весенний период европейский лось начал линять и скидывать "зимнюю шубку". Сейчас у него только начали расти рога, они еще не окостенели. Со временем отростки на голове станут похожи на ветви деревьев. А у американского собрата-оленя рога будут напоминать две лопаты.

Лось Денис появился на свет в 2011 году. Он очень ласков с сотрудникам зверинца, но иногда все-таки проявляет характер.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ленобласти началась сезонная миграция лосей. Животные все чаще выходят на проезжую часть.

Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк