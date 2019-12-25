В Ленинградском зоопарке у лося начали расти рога

В Ленинградском зоопарке у лося по кличке Денис начали расти рога. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте учреждения.
У самцов всех оленей (а лось тоже относится к оленевым!) ежегодно отрастают рога. Они нужны для привлечения самок – у кого они крупнее и ветвистее, тот и будет самым завидным женихом. А также с помощью рогов можно устраивать поединки за даму,
– написал автор поста.
В весенний период европейский лось начал линять и скидывать "зимнюю шубку". Сейчас у него только начали расти рога, они еще не окостенели. Со временем отростки на голове станут похожи на ветви деревьев. А у американского собрата-оленя рога будут напоминать две лопаты.
Лось Денис появился на свет в 2011 году. Он очень ласков с сотрудникам зверинца, но иногда все-таки проявляет характер.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ленобласти началась сезонная миграция лосей. Животные все чаще выходят на проезжую часть.
Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк
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