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На Московском проспекте ликвидируют аварию на водоводе
Сегодня, 17:33
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На Московском проспекте ликвидируют аварию на водоводе

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Во всех домах есть холодная вода.

Петербургский Водоканал проводит аварийно-восстановительные работы на водоводе диаметром 600 мм. На Московском проспекте произошла авария у дома № 103.  Об этом сообщили в пресс-службе "Водоканала". 

Во всех домах есть холодная вода. Специалисты ликвидируют дефект. Бригада работает круглосуточно. О ликвидации нарушения и восстановлении автомобильного движения будет сообщено дополнительно.

Обращаем внимание автомобилистов, что в связи с проведением работ временно ограничено движение по левой полосе при съезде с площади на Московский проспект.

Пресс-служба "Водоканала"

Ранее мы писали, что на улице Брянцева прорвало трубу.

Фото: Pxhere

 

Теги: водоканал, московский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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