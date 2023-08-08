На Московском проспекте ликвидируют аварию на водоводе

Петербургский Водоканал проводит аварийно-восстановительные работы на водоводе диаметром 600 мм. На Московском проспекте произошла авария у дома № 103. Об этом сообщили в пресс-службе "Водоканала".
Во всех домах есть холодная вода. Специалисты ликвидируют дефект. Бригада работает круглосуточно. О ликвидации нарушения и восстановлении автомобильного движения будет сообщено дополнительно.
Обращаем внимание автомобилистов, что в связи с проведением работ временно ограничено движение по левой полосе при съезде с площади на Московский проспект.
Пресс-служба "Водоканала"
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Фото: Pxhere
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