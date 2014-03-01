Мошенники заставили петербургскую школьницу отдать ключ от родительского сейфа с 7 млн рублей

Вечером 9 апреля в полицию Калининского района поступило сообщение о краже денежных средств из сейфа в квартире, расположенной на проспекте Металлистов. По прибытии на место происшествия полицейские выяснили, что в период с 20 марта по 9 апреля неизвестные лица неоднократно звонили 16-летней дочери потерпевшего. Под предлогом защиты средств от мошенников они убедили девушку оставить ключ от квартиры в указанном месте. Об этом проинформировала пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Установлено, что 9 апреля около 9:00 злоумышленник, воспользовавшись оставленным ключом, беспрепятственно проник в квартиру, взломал сейф и похитил 7 352 800 рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 158 УК РФ ("кража в особо крупном размере").

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого. 11 апреля 22-летний молодой человек был задержан в Москве, по месту своего проживания в городе Балашиха, и доставлен в Санкт-Петербург. В отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде задержания в порядке статьи 91 УПК РФ. В настоящее время правоохранительные органы проверяют причастность задержанного к другим преступлениям, совершенным на территории региона.

Фото: Piter.TV