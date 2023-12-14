Прокуратура пытается признать недействительным кредит, который оформила 69-летняя петербурженка

Ранее пожилая женщина, поддавшись на уговоры мошенников, подписала кредитный договор на 60 тыс рублей.

В прокуратуре Кронштадтского района Санкт-Петербурга провели проверку по факту обращения 69-летней петербурженки, которая по просьбе мошенников ранее оформила кредит на 60 тыс рублей. В ведомстве пытаются помочь пенсионерке признать оформленный договор недействительным, – следует из сообщения пресс-службы петербургской прокуратуры.

Прокуратура установила, что мошенник начал реализовывать свою преступную схему еще в мае 2023 года. Тогда он позвонил пожилой женщине, представился сотрудником "государственного инвестиционного фонда" и предложил своей жертве вложить ее деньги в акции. После первого взноса и получения первой символичной "прибыли" пенсионерка была поставлена перед фактом: для вывода средств ей придется вложиться еще больше.

По указанию мошенников потерпевшая оформила кредит в размере 60 тыс. рублей, которые сразу перевела злоумышленникам в надежде вернуть вложенные средства. Прокуратура Санкт-Петербурга

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по 159 статье УК РФ (Мошенничество), а данные экспертизы продемонстрировали, что в момент оформления кредита петербурженка не давала отчет своим действиям и была введена в заблуждение мошенниками. С целью признать кредитный договор недействительным в районной прокуратуре направили иск в суд.

Ранее мы рассказывали, что на Васильевском острове пенсионер передал мошенникам более 15,2 млн рублей.

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