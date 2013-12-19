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Адвокат из Москвы отдал мошеннику 1 млн рублей за "участие в ПМЭФ"
Сегодня, 8:10
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Адвокат из Москвы отдал мошеннику 1 млн рублей за "участие в ПМЭФ"

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На месте жителя столицы не оказалось в списках.

Московский адвокат лишился из-за мошенника 1 млн рублей. Злоумышленник обещал участие в Петербургском международном экономическом форуме, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

В полицию Северной столицы накануне вечером обратился 64-летний мужчина. По словам председателя одной из московских коллегий адвокатов, в офисе его компании он отдал сумму 53-летнему бизнесмену за якобы участие в ПМЭФ. На месте жителя столицы не оказалось в списках. 

Подозреваемый, генеральный директор, доставлен в отдел и помещен в камеру. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы сообщили о том, что пенсионерка из Мурино перевела мошенникам 7 млн рублей. Злоумышленники представлялись правоохранителями. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенничество, пмэф
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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