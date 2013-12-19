Адвокат из Москвы отдал мошеннику 1 млн рублей за "участие в ПМЭФ"

На месте жителя столицы не оказалось в списках.

Московский адвокат лишился из-за мошенника 1 млн рублей. Злоумышленник обещал участие в Петербургском международном экономическом форуме, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

В полицию Северной столицы накануне вечером обратился 64-летний мужчина. По словам председателя одной из московских коллегий адвокатов, в офисе его компании он отдал сумму 53-летнему бизнесмену за якобы участие в ПМЭФ. На месте жителя столицы не оказалось в списках.

Подозреваемый, генеральный директор, доставлен в отдел и помещен в камеру. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что пенсионерка из Мурино перевела мошенникам 7 млн рублей. Злоумышленники представлялись правоохранителями.

Фото: Piter.TV