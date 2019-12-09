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Сотрудник вуза в Петербурге лишился 4 млн рублей из-за мошенников
Сегодня, 10:40
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Сотрудник вуза в Петербурге лишился 4 млн рублей из-за мошенников

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Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Мошенники выманили у сотрудника вуза в Петербурге около 4 млн рублей. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Неизвестные, представившиеся работниками СК РФ и банка, звонили 70-летнему мужчине из Ломоносова 11 и 12 февраля. Злоумышленники убедили его перевести средства через терминалы несколькими транзакциями на счета. 

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Потерпевший заведует лабораторией в Горном институте.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге привлекли к ответственности "кредитных брокеров", обманывавших хронических должников. 

Фото: pxhere 

Теги: ломоносов, мошенники
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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