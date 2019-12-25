В Петербурге привлекли к ответственности "кредитных брокеров", обманывавших хронических должников

Привлечь к ответственности за подобные виды мошенничества бывает сложно из-за срока давности преступлений, особенно если прошло пять и более лет.

В Петербурге возбуждено уголовное дело против финансовых "консультантов", которые предлагали помощь в получении банковских кредитов хроническим должникам. Эти люди брали крупные суммы денег за свои услуги, уверяя клиентов, что смогут обеспечить им новый займ, однако в результате клиенты оставались без денег и без кредита. Подобные схемы распространены по всей стране, но привлечь виновных к ответственности часто мешает юридически грамотно оформленная документация. В Петербурге началось одно из первых дел против такой мошеннической группировки, причем договор с клиентом рассматривается следствием как инструмент совершения преступления. Подробнее об этом сообщает издание "Известия".

Полиция предъявила обвинения в нескольких эпизодах мошенничества предполагаемому лидеру организации, которая специализировалась на обмане закредитованных граждан. Пострадавшим людям обещали помощь в получении нового кредита, но вместо этого они теряли последние средства, предназначенные для погашения старых долгов. В мошенничестве участвовало множество исполнителей и несколько юридических лиц. Следствие утверждает, что участники схемы прекрасно понимали, что не имеют возможности влиять на решения банка, но все равно убеждали клиентов в обратном, гарантируя получение кредита в устной форме. Для заключения договоров использовались компании "Альфа-плюс", "Открытие финанс" и "Содействие".

Размер комиссии, взимаемый "консультантами", зависел от величины обещанного кредита. Суммы ущерба варьируются от 20 до 150 тысяч рублей. Как сообщает источник "Известий", одним из подозреваемых является житель Казани Егор Г., который ранее управлял фирмой, осуществлявшей подобную деятельность в Петербурге и других городах.

Схема мошенников ориентирована на людей с низким уровнем финансовой грамотности и высокой кредитной нагрузкой. Их привлекали обещаниями получения дополнительных займов на выгодных условиях для закрытия существующих долгов. Некоторые жертвы не знали, что многие документы, за которые мошенники требовали большие деньги, можно получить через государственные сервисы гораздо дешевле или даже бесплатно.

Привлечь к ответственности за подобные виды мошенничества бывает сложно из-за срока давности преступлений, особенно если прошло пять и более лет. Однако, если удастся доказать, что преступления совершались в рамках организованной преступной группы или преступного сообщества, дело может квалифицироваться как тяжкое или особо тяжкое преступление. В таком случае возможно применение статьи 210 УК РФ, предусматривающей наказание за создание преступного сообщества или участие в нем, пояснила адвокат Татьяна Пашкевич.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге перед судом предстанут участники мошеннической схемы с лизинговыми автомобилями.

Фото: Unsplash (Emil Kalibradov)