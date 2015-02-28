В Петербурге перед судом предстанут участники мошеннической схемы с лизинговыми автомобилями

Оперативники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области впервые вышли на след группы в мае 2023 года.

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении шести участников организованной группы, которые занимались хищением денег лизинговых и страховых компаний. Злоумышленники инсценировали угоны автомобилей, чтобы получить страховые выплаты.

Оперативники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области впервые вышли на след группы в мае 2023 года, когда задержали троих её участников. Они угнали автомобиль BMW X5, находившийся в лизинге у коммерческой фирмы. В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что угон был инсценирован для обмана лизинговой компании. Позже полицейские задержали ещё троих жителей Смоленска в возрасте 38, 43 и 47 лет, которые разработали преступную схему.

Следователи установили, что злоумышленники покупали в Европе дорогие иномарки, ввозили их в Россию и через подставной автосалон продавали по завышенной цене. Например, BMW был выставлен на продажу за 28 миллионов рублей, что в четыре раза превышало его реальную стоимость. Подставное лицо приобретало автомобиль в лизинг и страховало его по системе "КАСКО". Разница между реальной и завышенной ценой обналичивалась и распределялась между участниками схемы. Затем автомобиль либо уничтожали, либо инсценировали его кражу для получения страховых выплат. В случае с BMW его обнаружили в Киргизии.

В рамках расследования проведено более 15 обысков в квартирах, домах и на складах фигурантов в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Смоленске. Уголовные дела по статьям 159, 159.5, 160, 306 и 326 Уголовного кодекса РФ объединены в одно производство и направлены в Приморский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения.

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