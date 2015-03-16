Мошенники рассылают фишинговые письма с поддельными акциями "М.Видео"

Пользователей перенаправляют на фальшивые сайты с заниженными ценами для кражи данных банковских карт.

"Лаборатория Касперского" зафиксировала массовую рассылку мошеннических писем, маскирующихся под рассылку сети "М.Видео". Цель злоумышленников — получение доступа к банковским данным пользователей, сообщает РИА Новости со ссылкой на спам-аналитика компании Анну Лазаричеву.

По словам эксперта, в письмах предлагаются "индивидуальные промокоды" и эксклюзивные скидки. Переход по ссылке приводит на сайт-клон, имитирующий официальную платформу магазина.

"Цены на товары искусственно занижены. При попытке оплаты пользователь попадает на фишинговую страницу ввода платёжных данных" Анна Лазаричева, спам-аналитик "Лаборатории Касперского"

В "М.Видео-Эльдорадо" подтвердили факт мошеннических рассылок и напомнили, что официальные письма рассылаются только с корпоративных доменов. В компании призвали не переходить по сомнительным ссылкам и проверять адрес отправителя.

