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У пенсионера со Светлановского проспекта мошенники похитили 4 млн рублей
Сегодня, 13:32
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У пенсионера со Светлановского проспекта мошенники похитили 4 млн рублей

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Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Пожилой петербуржец стал жертвой мошенников. 

По данным АН "Оперативное прикрытие", 78-летнему пенсионеру звонили неизвестные 19 и 27 декабря 2024 года. Злоумышленники представились "сотрудниками СК РФ" и, под предлогом декларирования денежных средств, убедили его в доме по Светлановскому проспекту отдать двум мужчинам 4 млн рублей. 

У парадной установлены камеры видеонаблюдения, однако мошенники в кадр не попали. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

Ранее на Piter.TV: мошенники обманули петербургскую пенсионерку на 11 млн под Новый год. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенники, светлановский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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