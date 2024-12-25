У пенсионера со Светлановского проспекта мошенники похитили 4 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Пожилой петербуржец стал жертвой мошенников.

По данным АН "Оперативное прикрытие", 78-летнему пенсионеру звонили неизвестные 19 и 27 декабря 2024 года. Злоумышленники представились "сотрудниками СК РФ" и, под предлогом декларирования денежных средств, убедили его в доме по Светлановскому проспекту отдать двум мужчинам 4 млн рублей.

У парадной установлены камеры видеонаблюдения, однако мошенники в кадр не попали. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Ранее на Piter.TV: мошенники обманули петербургскую пенсионерку на 11 млн под Новый год.

Фото: Piter.TV