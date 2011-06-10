Мошенники создают фейковые чаты поликлиник и воруют данные петербуржцев

Жителей добавляют в группы без согласия и просят перейти по ссылке для "подтверждения прикрепления".

В Петербурге и Ленобласти активизировалась новая схема мошенничества — злоумышленники создают поддельные чаты медучреждений и добавляют туда людей без их ведома. В группах, замаскированных под официальные, "сотрудники поликлиники" просят подтвердить прикрепление по фишинговой ссылке, предупредили в Telegram-канале "Ленинградский cyber-страж".

Мошенники тщательно копируют оформление официальных чатов: используют название поликлиники, аватарку, добавляют в участники фейковых "врачей". Затем в чат пишут ФИО и дату рождения жертвы и обращаются от лица медучреждения с просьбой "пройти короткую анкету для подтверждения прикрепления".

При переходе по ссылке происходит одно из двух: либо открывается фишинговый сайт, собирающий персональные данные, либо автоматически начинается скачивание вредоносной программы. Это ПО даёт злоумышленникам удалённый доступ к телефону или компьютеру жертвы, позволяя украсть пароли, доступ к банковским приложениям, почте и мессенджерам.

Запомните: поликлиники не добавляют пациентов в чаты без их согласия и не рассылают анкеты по ссылкам в мессенджерах. Эксперты призывают никогда не переходить по ссылкам из сомнительных чатов, даже если там есть ваши реальные данные; не устанавливать файлы, скачавшиеся "сами собой", сразу удалять их и проверять устройство антивирусом; если вам пишут от имени поликлиники — перезвоните в регистратуру по официальному номеру с сайта или через "Госуслуги" и уточните, действительно ли это их инициатива.

Ранее Piter.TV сообщал, что МВД предупредило о мошеннической схеме на маркетплейсах.

Фото: Piter.TV