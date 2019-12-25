На Среднерогатской задержали 20-летнего подозреваемого в мошенничестве

Он забрал более 2 млн рублей у пенсионера на Лени Голикова.

Оперативники задержали 20-летнего курьера мошенников, забравшего более 2 млн рублей у пенсионера с улицы Лени Голикова. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 24 апреля днём обратился 70-летний житель дома 42 по улице Лени Голикова, сообщив, что отдал неизвестному, который ввел его в заблуждение, 2 228 000 рублей. Как рассказал потерпевший, накануне ему позвонили и убедили в необходимости декларирования сбережений.

Вечером в Московском районе, у дома 12/1 по улице Среднерогатской, по горячим следам сотрудниками угрозыска задержан подозреваемый в этом преступлении, 20-летний местный житель.

Устанавливается причастность задержанного к аналогичным преступным эпизодам. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В Петербурге приезжий предстанет перед судом за похищение у 97-летнего ветерана 115 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv