У петербургской пенсионерки мошенники выманили более 11 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Полиция Центрального района Петербурга ищет мошенников, обманувших пожилую женщину. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Днём 21 июля в полицию обратилась 71-летняя женщина, проживающая на Невском проспекте. Она рассказала, что в период с 11 по 17 июля ей на мобильный телефон звонил неизвестный и под предлогом обеспечения безопасности денежных средств убедил её перевести на указанный счет несколькими операциями 11 100 380 рублей

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее в Петербурге арестовали мошенников, выманивших у жертвы два BMW и криптовалюту.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)