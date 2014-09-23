В Петербурге арестовали мошенников, выманивших у жертвы два BMW и криптовалюту

По версии следствия, они получили от своей жертвы два автомобиля BMW, криптовалюту и наличные деньги на общую сумму 75 млн рублей под угрозой уголовного преследования за якобы содействие терроризму,

Октябрьский районный суд Петербурга арестовал двух уроженцев Дагестана, обвиняемых в мошенничестве. По версии следствия, они получили от своей жертвы два автомобиля BMW, криптовалюту и наличные деньги на общую сумму 75 млн рублей под угрозой уголовного преследования за якобы содействие терроризму, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Камиль и Юсуп Курбановы обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Курбановы и "иные установленные и неустановленные лица" сообщили потерпевшему Н., что его привлекут к уголовной ответственности по статье 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), и избежать этого можно за 75 млн рублей. С 19 февраля по 6 марта 2024 года потерпевший передал фигурантам BMW за 9 млн, BMW за 4,5 млн, криптовалюту "Тезер" на 30 млн, остальное – наличными. 16 июля 2024 года Курбановы были задержаны, вину они не признали.

Обвиняемые просили суд отправить их под домашний арест или избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий. Однако суд учел тот факт, что Камиль Курбанов пытался оказывать давление на потерпевшего даже во время очной ставки в следственном управлении, и арестовал Курбановых до 2 сентября.

Ранее мы сообщили о том, что суд отправил в СИЗО фигурантов дела о стрельбе на Комендантском.

Фото: Piter.TV