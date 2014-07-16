  1. Главная
В Петербурге будут судить мужчину и женщину, которые получили 21 млн рублей в кредит обманом
Сегодня, 16:44
Сумма не была возвращена.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 57-летней жительницы Ленобласти и 39-летнего петербуржца, им вменяют ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования). Об этом сообщили 15 сентября в надзорном ведомстве. 

В июле 2021 года у злоумышленников возник умысел на хищение средств банка посредством получения жилищного кредита, возвращать деньги они не собирались. Так, фигуранты предоставили в кредитное учреждение документы о своей платежеспособности, содержащие ложную информацию относительно места работы и дохода. После одобрения заявки обвиняемые получили 21 млн рублей. Сумма не была возвращена. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец стал жертвой мошенничества при сдаче в аренду жилья. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кредит, мошенничество, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

