Пенсионерка с улицы Стойкости отдала мошенникам 3,3 млн рублей
Сегодня, 10:59
Полиция Петербурга задержала помощницу скульптора, после визита которой пенсионерка осталась без 3,3 млн рублей, сообщили в МВД России. 

К правоохранителям Кировского района 1 апреля обратилась 76-летняя женщина с улицы Стойкости. По словам потерпевшей, ей позвонили неизвестные и под предлогом декларирования средств убедили отдать курьеру все накопления. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

Накануне на Будапештской улице поймали злоумышленницу 39 лет. Проверочные мероприятия продолжаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что полицейские задержали лжеремонтников, орудовавших в Петербурге. В ходе обысков в их офисах и по месту жительства изъяли порядка 12 млн рублей. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

