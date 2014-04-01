В Петербурге будут судить курьера мошенников, который забрал у пенсионеров более 2 млн рублей
Сегодня, 16:58
С каждого "заказа" фигурант получал вознаграждение в размере 1,5%.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мигранта, которому вменяют ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). 

По данным надзорного ведомства, в период с октября по ноябрь прошлого года обвиняемый работал курьером телефонных мошенников. Мужчина выезжал по адресам проживания пенсионеров и забирал у них деньги, заранее изготавливая подложные документы об инкассации средств. С каждого "заказа" фигурант получал вознаграждение в размере 1,5%. Общий ущерб, причиненный двум потерпевшим, превысил 2 млн рублей. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге осужден курьер мошенников, похитивший у пенсионерки 600 тыс. рублей. 

Фото: Piter.TV 

