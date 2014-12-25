Мошенники похищают деньги и данные россиян от имени Центробанка

Аферисты создают поддельные сайты, имитирующие страницы видеочатов со специалистами Банка России.

Мошенники начали выдавать себя за сотрудников Центробанка и звать в "видеочат". О новой схеме россиян предупредили в МВД.

Отмечается, что аферисты создают поддельные сайты, имитирующие страницы видеочатов со специалистами Банка России, и таким образом похищают деньги и доступы к банковским приложениям и порталу "Госуслуг".

Схема начинается с телефонного звонка, сообщения в мессенджере или письма, в котором мошенники представляются сотрудниками Центробанка. Далее жертве предлагают перейти на "официальный сайт видеоконференции" для "защищенного общения". Фальшивые страницы используют логотип и фирменный стиль Банка России, предлагают подключиться к видеозвонку и ввести пятизначный код доступа, который заранее сообщает сам злоумышленник. Пресс-служба МВД России

В "виртуальной комнате" пользователя могут убедить передать данные от онлайн-банка, налогового кабинета или других сервисов, что приводит к потере денег и утечке данных.

Фото: pxhere