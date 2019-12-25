В Петербурге пенсионерка доверилась мошенникам и лишилась почти 24 млн рублей

Общий материальный ущерб составил 23 700 000 рублей.

Почти 24 миллиона рублей передала мошенникам пожилая жительница Петроградского района Петербурга, стало известно Piter.tv.

На мобильный телефон 72-летней пенсионерки 5 июля поступил звонок якобы от сотрудника ФСБ. Пожилую женщину под предлогом обеспечения безопасности денежных средств убедили перевести на указанный неизвестный счет 8 700 000 рублей. Пенсионерка так и сделала, а 8 июля у офиса банка на Каменноостровском проспекте она по указанию звонившего передала неизвестной женщине еще 15 млн рублей. Общий материальный ущерб составил 23 700 000 рублей.

В зону камеры видеонаблюдения у банка попала женщина на вид около 30-40 лет, рост около 165 см, блондинка в белой куртке и черных брюках. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее мошенники лишили ещё одну петербургскую пенсионерку более 12 млн рублей.

Фото: pxhere