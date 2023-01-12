Прокуратура помогла восстановить справедливость петербурженке, отдавшей полмиллиона рублей за "снятие порчи"

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Преступник выявлен, расследование закончено, материалы переданы в суд с согласованным прокурором обвинением.

В прокуратуру Калининского района Санкт-Петербурга обратилась 51-летняя местная жительница, испытывающая трудности со здоровьем и нуждающаяся в защите своих прав.

Женщина поведала историю, случившуюся 19 мая возле станции метро "Петроградская": увидев незнакомца, просящего денег у прохожих, она пожалела его и тут же дала две тысячи рублей, не подозревая, что становится объектом мошеннической схемы.

На следующий день она снова оказалась рядом с метро, когда её заметил и приветствовал другой мужчина, возрастом около 42 лет. Представившись знакомым того самого нищего, он начал эмоционально убеждать женщину в наличии на ней негативного воздействия — якобы "порчи", предлагая избавить её от неё посредством специальных ритуалов. Постепенно жертва поддалась влиянию и начала перечислять мужчине крупные суммы денег на протяжении пары месяцев.

Спустя некоторое время женщина поняла, что попала в руки мошенника, и оказалось, что преступником ей были присвоены около 500 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Преступник выявлен, расследование закончено, материалы переданы в суд с согласованным прокурором обвинением.

Параллельно прокурор Калининского района направил судебный иск против виновного лица с требованием вернуть пострадавшей женщине похищенные денежные средства.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)