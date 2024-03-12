Прокуратура помогла пожилому петербуржцу устранить причины затопления его квартиры

После реакции надзорного органа компания "Жилкомсервис №2 Кировского района" оперативно восстановила поврежденный участок фасада здания, устранив причины проникновения влаги в квартиру.

Прокуратурой Кировского района Петербурга была проведена проверка исполнения законов в жилищной сфере после обращения 83-летнего гражданина.

Выяснилось, что пожилой житель дома №23 на проспекте Стачек столкнулся с проблемой частичных разрушений фасадной штукатурки, вследствие чего его жилое помещение регулярно подвергается подтоплению. Во время осадков дождевые воды проникают внутрь балкона, попадают в гостиную, вызывая повреждение пола. Пенсионер неоднократно просил помощи у управляющей компании, однако проблемы остались нерешенными.

После реакции надзорного органа компания "Жилкомсервис №2 Кировского района" оперативно восстановила поврежденный участок фасада здания, устранив причины проникновения влаги в квартиру.

