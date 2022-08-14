Перед судом предстанут экс-менеджеры петербургского "Водоканала" по факту хищения более 30 млн рублей

Уголовные дела с обвинительными заключениями будут направлены в суд.

В Петербурге расследование уголовного дела по факту многомиллионного хищения бюджетных средств. На скамье подсудимых экс-менеджеры петербургского "Водоканала". Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным следствия, в период с июля 2016 года по июнь 2019 года один из руководителей ГУП "Водоканал Санкт-Петербург" создал коммерческую организацию во главе со своим 38-летним знакомым для завершения строительства спортивного объекта. Организации заключили договор без проведения конкурса между "Водоканалом" и подконтрольной коммерческой организацией на поставку оборудования, в котором заранее была завышена его стоимость на сумму более 24 миллионов рублей.

Для поставки реального оборудования к схеме был подключен 39-летний руководитель аффилированной компании. То есть "Водоканал" от подконтрольного юридического лица получил не только оборудование, но и подложные документы, которые содержали недостоверные сведения о завышенной стоимости и якобы выполненных дополнительных работах.

Согласно условиям договора, сумма оплаты была указана в размере более 291 млн рублей при фактической стоимости приобретаемого оборудования 267 млн рублей. Работа была оплачена госучреждением Петербурга на расчетные счета "Водоканала", откуда деньги отправились на счета подконтрольной организации.

По идентичной схеме позднее ГУП "Водоканал" заключил контракт с подконтрольной фирмой на поставку иностранного оборудования из Европы. Однако, аффилированная компания под руководством 39-летнего мужчины, в реальности поставила оборудование более низкого качества и не соответствующее проектной документации. Для сокрытия подмены 39-летняя инженер "Водоканала" изготовила и установила поддельные шильды на оборудование. Для приемки предоставленных подложных документов товара был привлечен руководитель технического надзора "Водоканала".

В результате госучреждение перечислило по договору поставки оборудования 6 миллионов рублей, хотя реальная стоимость оборудования составляла менее 1 миллиона рублей.

В мае 2021 года были задержаны все участники противоправной схемы: трое уже бывших работников "Водоканала", главный руководитель проекта, инженер и руководитель технического надзора, а также двое руководителей аффилированных коммерческих организаций. Были изъяты два автомобиля BMW, мотоцикл BMW, автомобили Infiniti и Toyota Land Cruiser, более 597 тысяч рублей, около 32 тысяч долларов, свыше 27 тысяч евро, компьютерная техника, телефоны, жесткие диски, флешки, документы. Имущество одной из подконтрольных коммерческих организаций арестовано на сумму около 15 миллионов рублей в счет возмещения причинённого ущерба. Общий ущерб бюджету Санкт-Петербурга составил свыше 30 миллионов рублей.

Уголовные дела с обвинительными заключениями будут направлены в суд.

Также в Санкт-Петербурге расследуется уголовное дело о мошенничестве со стороны подрядчиков, занимавшихся реконструкцией "Заневского парка". По данным следствия, неустановленные лица из числа сотрудников подрядных организаций при выполнении работ по благоустройству и реконструкции "Заневского парка" совершили хищение бюджетных денежных средств на общую сумму более 1 млн рублей. Они внесли в акты выполненных работ заведомо ложные сведения.

Видео: МВД