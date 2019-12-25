Новая схема мошенничества: киберпреступники обманывают россиян с помощью пробных подписок

Особенность этой схемы заключается в её кажущейся безобидности: первое письмо не содержит вредоносных ссылок и часто проходит мимо спам-фильтров антивирусных программ.

Петербургская прокуратура 29 июня предупредила граждан о распространении изощрённого способа кибермошенничества. Злоумышленники массово рассылают письма, стилизованные под уведомления от известных онлайн-сервисов (например, кинотеатров), с информацией об истекающем пробном периоде.

Особенность этой схемы заключается в её кажущейся безобидности: первое письмо не содержит вредоносных ссылок и часто проходит мимо спам-фильтров антивирусных программ. Вместо ссылки для отмены в письме указан телефонный номер. Пользователю предлагают позвонить по нему, чтобы предотвратить списание средств за платную подписку. Когда человек звонит, его разговором завладевает "оператор", который использует классическую тактику социальной инженерии. Под предлогом помощи он убеждает жертву скачать и запустить на своём устройстве вредоносный файл.

В надзорном ведомстве настоятельно рекомендуют игнорировать такие сообщения. Нельзя звонить по номерам из подозрительных писем и тем более скачивать и открывать файлы по указанию незнакомцев. Проверять статус своих подписок следует исключительно через официальные приложения или сайты сервисов.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцев предупредили о новой схеме мошенников с "колесом фортуны".

Фото: Piter.TV