В Петербурге будут судить мошенницу, обманувшую мужчину при сделке с квартирой

Женщина заключила с потерпевшим договор и получила от него 300 тыс. рублей в качестве обеспечительного платежа.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летней женщины, которой вменяют ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Об этом рассказали в надзорном ведомстве 15 октября.

В декабре прошлого года фигурантка убедила мужчину в возможности покупки коммунальной квартиры на Каменноостровском проспекте долями. Однако согласия всех собственников на продажу отсутствовали. Злоумышленница заключила с потерпевшим договор о совместной сделке, получила от него 300 тыс. рублей в качестве обеспечительного платежа и изготовила фиктивные документы, подтверждающие бронирование и содержащие расписки от имени владельцев комнат.

Спустя время местный житель выяснил, что собственникам не выплачивались деньги, а сделка невозможна из-за неоформленных наследственных прав. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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