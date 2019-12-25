В МВД предупредили о мошенничестве с путевками за границу
Сегодня, 8:56
Рекомендуется проверять номер и сайт, а также требовать договор и счет.

Мошенники начали предлагать горящие туры на майские праздники и звонить от имени туроператоров. В МВД России напомнили, что компании не практикуют холодные обзвоны. 

Рекомендуется проверять номер и сайт, а также требовать договор и счет. Если вы сомневаетесь, перезвоните на официальный номер с сайта и уточните. 

Если уже перевели деньги, немедленно свяжитесь с банком для блокировки/отмены операции и подайте заявление в полицию, сохраните все переписки и чеки. 

Пресс-служба МВД России 

Ранее на Piter.TV: в МВД предупредили о мошенниках, которые представляются сотрудниками ФНС. Не диктуйте коды, CVV и пароли, не переводите деньги и не выполняйте "инструкции" по переводу. 

