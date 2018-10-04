Мошенники поменяли схему, построенную на голосовании в конкурсе

Клонируется аккаунт знакомого, от его имени создают "группу поддержки".

В МВД России сообщили об изменениях в схеме аферистов "проголосуй за мою дочь в конкурсе". Теперь злоумышленники строят многоэтапную подделку.

Так, клонируется аккаунт знакомого, от его имени создают "группу поддержки", пишут убедительный текст и наполняют сообщество десятками ботов, которые имитируют активность. После в группу добавляют реальных пользователей, для них ограничивают возможность писать сообщения. Цель мошенников – заставить перейти по фишинговой ссылке.

Отмечается, что механизм обмана строится на социальном подтверждении и снижении бдительности человека. В итоге мошенник получает доступ к аккаунту, крадет данные или загружает вредоносное программное обеспечение. Пресс-служба МВД России

Ранее мы рассказывали о том, что мошенники из Украины начали использовать новую схему вербовки, направленную на молодежь и пенсионеров.

Фото: pxhere