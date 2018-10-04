  1. Главная
Мошенники поменяли схему, построенную на голосовании в конкурсе
Сегодня, 8:34
Клонируется аккаунт знакомого, от его имени создают "группу поддержки".

В МВД России сообщили об изменениях в схеме аферистов "проголосуй за мою дочь в конкурсе". Теперь злоумышленники строят многоэтапную подделку. 

Так, клонируется аккаунт знакомого, от его имени создают "группу поддержки", пишут убедительный текст и наполняют сообщество десятками ботов, которые имитируют активность. После в группу добавляют реальных пользователей, для них ограничивают возможность писать сообщения. Цель мошенников – заставить перейти по фишинговой ссылке. 

Отмечается, что механизм обмана строится на социальном подтверждении и снижении бдительности человека. В итоге мошенник получает доступ к аккаунту, крадет данные или загружает вредоносное программное обеспечение. 

Пресс-служба МВД России 

Ранее мы рассказывали о том, что мошенники из Украины начали использовать новую схему вербовки, направленную на молодежь и пенсионеров. 

Фото: pxhere 

Теги: мвд россии, мошенничество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

