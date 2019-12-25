В Петербурге будут судить курьера аферистов, забравшего у пенсионерки около 350 тыс. рублей

Обвиняемый оставил себе 5 тыс. рублей в качестве "зарплаты".

Прокуратура Петроградского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего мужчины. Ему вменили ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), рассказали в надзорном ведомстве 8 сентября.

В феврале соучастники фигуранта обманом убедили 77-летнюю женщину, что ей необходимо задекларировать накопления и передать их курьеру для размещения на "безопасном" счете. Потерпевшая поверила аферистам, отдав им 345 тыс. рублей на Кронверкском проспекте.

Обвиняемый оставил себе 5 тыс. рублей в качестве "зарплаты". Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: молодой курьер мошенников похитил у пенсионера из Вартемяг более 9 млн рублей.

Фото: Piter.TV