Молодой курьер мошенников похитил у пенсионера из Вартемяг более 9 млн рублей

Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Молодого курьера мошенников задержали после хищения у пожилого мужчины из Ленинградской области более 9,3 млн рублей. Как рассказали в МВД России, инцидент произошел еще 25 августа.

В полицию 77-летний пенсионер обратился 31 августа. По его словам, потерпевшему позвонили незнакомцы и представились сотрудниками различных структур. Под предлогом обеспечения сохранности средств они убедили отдать накопления прибывшему незнакомцу. На пересечении Заводской и Колхозной улиц в деревне Вартемяги ленинградец передал доставщику 300 тыс. рублей, 50 тыс. долларов США и 50 тыс. евро. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

На Гатчинской улице в Петербурге 6 сентября поймали 21-летнего подозреваемого. Расследование продолжается.

Ранее на Piter.TV: пенсионерка, работавшая курьером мошенников, похитила у пожилой петербурженки почти 6 млн рублей.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти