Пенсионерка, работавшая курьером мошенников, похитила у пожилой петербурженки почти 6 млн рублей

Задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Правоохранители Московского района задержали пенсионерку, которая работала курьером мошенников. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Вечером в субботу, 5 сентября, в полицию обратилась 82-летняя жительница дома на Дунайском проспекте. После звонка неизвестных она отдала доставщику для "декларирования" более 5,8 млн рублей.

По подозрению на следующий день на улице Ушинского поймали 71-летнюю женщину, передавшую средства другому курьеру по цепочке. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти раскрыли мошенничество на 2,5 млн рублей в отношении пенсионера.

Фото: Piter.TV