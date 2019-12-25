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Пенсионерка, работавшая курьером мошенников, похитила у пожилой петербурженки почти 6 млн рублей
Вчера, 11:50
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Пенсионерка, работавшая курьером мошенников, похитила у пожилой петербурженки почти 6 млн рублей

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Задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Правоохранители Московского района задержали пенсионерку, которая работала курьером мошенников. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. 

Вечером в субботу, 5 сентября, в полицию обратилась 82-летняя жительница дома на Дунайском проспекте. После звонка неизвестных она отдала доставщику для "декларирования" более 5,8 млн рублей. 

По подозрению на следующий день на улице Ушинского поймали 71-летнюю женщину, передавшую средства другому курьеру по цепочке. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти раскрыли мошенничество на 2,5 млн рублей в отношении пенсионера. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мвд, мошенничество
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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