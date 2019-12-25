В Ленобласти раскрыли мошенничество на 2,5 млн рублей в отношении пенсионера

Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Полицейские Ленинградской области раскрыли крупное мошенничество в отношении пенсионера 1945 года рождения. Как рассказал пожилой мужчина, в период с 17 августа по 1 сентября ему звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками различных структур. Под предлогом декларирования средств они убедили его встретиться с посредником в лесу СНТ "Нева" и передать 2,5 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В тот же день в Петербурге на улице Руднева по подозрению задержали 27-летнего местного жителя. На него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

Ранее на Piter.TV: полиция Петербурга пресекла хищение золота на 800 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV