МВД предупредило петербуржцев о новой волне мошенничества при продаже игровых аккаунтов

Чаще всего аферисты предлагают провести сделку через подставного "гаранта".

В управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти рассказали о распространенных схемах обмана геймеров. Злоумышленники охотятся за учетными записями в популярных онлайн-играх, используя несколько отработанных приемов.

Чаще всего аферисты предлагают провести сделку через подставного "гаранта". Покупатель присылает продавцу ссылку на фишинговый сайт под видом сервиса безопасных сделок и просит авторизоваться для подтверждения передачи аккаунта. В другом сценарии мошенник отправляет поддельный скриншот из онлайн-банка или платежной системы, убеждая продавца, что деньги уже зачислены, и требует передать доступ к профилю до фактического поступления средств. Также злоумышленники могут предлагать перейти по ссылке для "проверки аккаунта", "безопасной сделки" или "проверки инвентаря". После ввода логина и пароля эти данные оказываются у преступников.

Помимо потери самого профиля, который может стоить десятки тысяч рублей, существует риск кражи личных данных. Получив доступ к привязанной электронной почте, мошенники могут взломать другие сервисы жертвы.

Чтобы не стать жертвой киберпреступников, в МВД настоятельно рекомендуют никогда не переходить по внешним ссылкам от незнакомых покупателей, не вводить свои логины, пароли и коды из СМС на сторонних ресурсах, использовать только встроенные официальные инструменты площадок (например, торговые площадки Steam) или проводить сделки при личной встрече и обязательно включать двухфакторную аутентификацию во всех сервисах, где это возможно.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге вынесен приговор участникам ОПГ, организовавшим канал незаконной миграции.

Фото: Magnific