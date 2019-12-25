В Москве арестовали петербургских руководителей компаний-поставщиков средств связи для МВД и Росгвардии

Обвинения были предъявлены по статье 159 УК РФ – мошенничество, совершенное организованной группой.

Во вторник, 23 июня, стало известно об аресте руководителей двух петербургских компаний, которые поставляли средства связи для силовых ведомств. По информации, предоставленной изданием "КоммерсантЪ", следствие утверждает, что при выполнении госконтрактов для МВД использовались радиостанции, собранные из иностранных комплектующих, вместо заявленных российских.

Фигурантами уголовного дела стали Виталий Козлов, генеральный директор ООО "Профи-связь", и Алексей Баранов, руководитель аффилированной компании ООО "Астроком". Их задержали в Петербурге 18 мая после проведения обысков, а затем перевезли в Москву. Обвинения были предъявлены по статье 159 УК РФ – мошенничество, совершенное организованной группой.

Следствие указывает на то, что претензии связаны с контрактом, заключенным в 2020 году между ООО "Профи-связь" и Центральным окружным управлением материально-технического снабжения МВД России. По условиям контракта, компания должна была поставить радиостанции "Радон П45" на сумму 950 тысяч рублей, однако экспертиза МВД установила, что в изделиях использовались иностранные детали.

Обвиняемые не признали свою вину и заявили, что контракт был полностью исполнен, а претензий к качеству оборудования со стороны заказчика не поступало. Тем не менее, Тверской районный суд Москвы принял решение о помещении обоих фигурантов в СИЗО. Защита настаивала на том, что данный спор должен рассматриваться в арбитражном порядке, однако суд поддержал позицию следствия.

В настоящее время правоохранительные органы проверяют возможную причастность обвиняемых к аналогичным нарушениям при выполнении других государственных контрактов.

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Фото: Piter.TV