В Петербурге 19-летний мигрант изобличен в еще одном эпизоде мошенничества в отношении пенсионерки с Верности

Пожилая женщина отдала молодому человеку более 1,6 млн рублей.

В Петербурге 19-летний иностранец дополнительно изобличен в преступном эпизоде в отношении пенсионерки. Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону.

В полицию 8 марта с заявлением о мошенничестве обратилась 86-летняя жительница дома по улице Верности. По словам женщины, накануне она отдавала курьеру на "сохранность" более 1,6 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Сыщики установили причастность к этому преступлению молодого гражданина Узбекистана, приехавшего в январе в Петербург на заработки. Его задержали 14 марта на Будапештской улице по подозрению в аналогичном преступлении.

Ранее на Piter.TV: в Петроградском районе задержали подозреваемого в мошенничестве на 2,4 млн рублей.

Фото: Piter.TV