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В Петербурге 19-летний мигрант изобличен в еще одном эпизоде мошенничества в отношении пенсионерки с Верности
Сегодня, 9:59
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В Петербурге 19-летний мигрант изобличен в еще одном эпизоде мошенничества в отношении пенсионерки с Верности

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Пожилая женщина отдала молодому человеку более 1,6 млн рублей.

В Петербурге 19-летний иностранец дополнительно изобличен в преступном эпизоде в отношении пенсионерки. Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону. 

В полицию 8 марта с заявлением о мошенничестве обратилась 86-летняя жительница дома по улице Верности. По словам женщины, накануне она отдавала курьеру на "сохранность" более 1,6 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

Сыщики установили причастность к этому преступлению молодого гражданина Узбекистана, приехавшего в январе в Петербург на заработки. Его задержали 14 марта на Будапештской улице по подозрению в аналогичном преступлении. 

Ранее на Piter.TV: в Петроградском районе задержали подозреваемого в мошенничестве на 2,4 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенничество, улица верности
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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