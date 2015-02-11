Задержан 19-летний студент по подозрению в обмане 86-летнего пенсионера с улицы Кибальчича

Под предлогом обеспечения сохранности денежных средств пожилого петербуржца убедили передать курьеру 250 тысяч рублей.

Полицейскими Невского района задержан учащийся технического колледжа, обманувший пенсионера с улицы Кибальчича. Подробности рассказали представители МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 19 мая в полицию Невского района обратился 86-летний пенсионер, проживающий в доме 16 по улице Кибальчича. Он рассказал, что 16 мая ему позвонил неизвестный и сообщил, что заканчивается договор на обслуживание телефона и его необходимо продлить. После чего пенсионеру перезвонил юрист, якобы из Комитета банковского надзора, и сообщил, что в отношении заявителя проводится проверка, так как он ранее общался с неизвестным. Под предлогом обеспечения сохранности денежных средств пожилого петербуржца убедили передать курьеру 250 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ.

У дома 7 по улице Гжатская 20 мая опергруппой угрозыска по подозрению в совершении указанного преступления задержан 19-летний учащийся технического колледжа.

Также полиция задержала курьера мошенников, похитившего у пенсионерки с Подвойского 880 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV