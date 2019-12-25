Пожилой мужчина передал курьеру мошенников 5,6 млн рублей в Петербурге

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Правоохранители Петербурга задержали предполагаемого участника мошеннической схемы, жертвой которой стал пенсионер. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

По информации МВД России, 10 июля в полицию Фрунзенского района обратился 80-летний местный житель. В течение нескольких недель ему звонили неизвестные, представлявшиеся работниками различных структур. Под предлогом сохранности средств аферисты убедили мужчину передать курьерам свои сбережения. Кроме того, он продал автомобиль и занял деньги у знакомых. Общий ущерб составил 5,6 млн рублей.

На Туристской улице 20 июля поймали подозреваемого 23 лет. Злоумышленник работал доставщиком. Остальных преступников пока устанавливают.

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Фото: Piter.TV