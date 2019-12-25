Петербургская пенсионерка перевела на "безопасные" счета более 4 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В Петербурге полицейские разыскивают мошенника, обманувшего пенсионерку из Московского района. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Московского района 3 октября обратилась 72-летняя петербурженка. Она сообщила, что в период с 28 сентября по 2 октября ей звонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Под предлогом сохранности денежных средств от мошеннических действий, он убедил пожилую женщину перевести имеющиеся у нее 4 188 493 рубля на неизвестные "безопасные" счета.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Недавно петербургские полицейские задержали мошенников, похищавших деньги у продавцов на интернет-площадках.

Фото: Piter.tv