В Петербурге будут судить молодого курьера мошенников, который забрал у пенсионеров почти 5 млн рублей
Сегодня, 16:02
Злоумышленники представлялись муниципальными работниками и сотрудниками силовых структур.

Прокуратура Приморского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего мужчины. Ему вменяют ч. 2, 3 и 4 ст. 159 УК РФ. 

Как сообщили в надзорном ведомстве, в ноябре прошлого года фигурант вступил в преступный сговор с неизвестным. Они похищали деньги у пожилых людей, обвиняемый был курьером. Злоумышленники представлялись муниципальными работниками и сотрудниками силовых структур. Общий ущерб составил свыше 4,8 млн рублей. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что женщину-курьера мошенников будут судить в Петербурге за обман пенсионера на 2 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

