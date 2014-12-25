В Петербурге будут судить молодого курьера мошенников, который забрал у пенсионеров почти 5 млн рублей

Злоумышленники представлялись муниципальными работниками и сотрудниками силовых структур.

Прокуратура Приморского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего мужчины. Ему вменяют ч. 2, 3 и 4 ст. 159 УК РФ.

Как сообщили в надзорном ведомстве, в ноябре прошлого года фигурант вступил в преступный сговор с неизвестным. Они похищали деньги у пожилых людей, обвиняемый был курьером. Злоумышленники представлялись муниципальными работниками и сотрудниками силовых структур. Общий ущерб составил свыше 4,8 млн рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

