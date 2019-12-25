Женщину-курьера мошенников будут судить в Петербурге за обман пенсионера на 2 млн рублей

Ее соучастники звонили пожилому потерпевшему, представляясь сотрудниками различных учреждений.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летней женщины, которой вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Об этом рассказали 19 февраля в надзорном ведомстве.

Фигурантка вступила в преступную группу, совершающую мошеннические действия. Ее соучастники звонили пожилому потерпевшему, представляясь сотрудниками различных учреждений. Под предлогом сохранности средств аферисты уговорили пенсионера отдать 2 млн рублей обвиняемой: она работала "курьером".

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.TV