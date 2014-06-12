  1. Главная
Пенсионерка из Янино перевела мошенникам 1,7 млн рублей на "лекарства"
На Литейном проспекте по подозрению поймали 37-летнего уроженца Свердловской области.

Полицейские Всеволожского района задержали мошенника с Урала, который оставил пожилую женщину без накоплений. 

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, к правоохранителям 16 февраля обратилась 75-летняя пенсионерка из Янино. По словам потерпевшей, под предлогом приобретения лекарств и протезирования зубов она отправила незнакомцу 1,7 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). 

На Литейном проспекте 17 февраля по подозрению поймали 37-летнего уроженца Свердловской области. За его плечами уже есть несколько судимостей за мошенничества. 

Ранее на Piter.TV: подростка подозревают в мошенничестве в отношении пенсионерки с улицы Димитрова. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенничество, янино
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области

