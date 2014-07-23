Подростка подозревают в мошенничестве в отношении пенсионерки с улицы Димитрова

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейские Фрунзенского района задержали ученика 10 класса, подозреваемого в мошенничестве. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Утром 17 февраля к правоохранителям обратилась 89-летняя женщина с улицы Димитрова. По словам пенсионерки, ей звонили неизвестные, убедившие отдать курьеру 800 тыс. рублей под предлогом декларирования средств. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Накануне днем поймали 16-летнего юношу, его отпустили под обязательство о явке.

