Подростка подозревают в мошенничестве в отношении пенсионерки с улицы Димитрова
Сегодня, 10:19
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейские Фрунзенского района задержали ученика 10 класса, подозреваемого в мошенничестве. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Утром 17 февраля к правоохранителям обратилась 89-летняя женщина с улицы Димитрова. По словам пенсионерки, ей звонили неизвестные, убедившие отдать курьеру 800 тыс. рублей под предлогом декларирования средств. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). 

Накануне днем поймали 16-летнего юношу, его отпустили под обязательство о явке. 

Ранее на Piter.TV: суд отправил в колонию юного курьера мошенников в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенничество, полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

