Суд отправил в колонию подростка-курьера мошенников в Петербурге

Схема с «котиком» привела петербургского школьника в колонию.

В Санкт-Петербурге Октябрьский районный суд вынес приговор местному жителю Кириллу Маковке, который в несовершеннолетнем возрасте участвовал в схеме дистанционных мошенников. Осенью прошлого года подростку в мессенджере поступило предложение от неизвестного о подработке курьером. Юноша дал свое согласие, отдавая отчет в противоправном характере будущих действий. По указанию кураторов он прибыл к пожилой женщине, где под легендой о необходимости передачи денег в банковский надзорный орган получил от нее 750 тысяч рублей.

На этом преступная активность не закончилась. Сообщники Маковки продолжили психологическую обработку потерпевшей по телефону. Они убедили пенсионерку в том, что ее накопления находятся под угрозой из-за действий хакеров, и настояли на снятии оставшихся средств. Взволнованная женщина вновь передала тому же курьеру еще 1 257 000 рублей. Общая сумма ущерба превысила 2 миллиона рублей, при этом сам исполнитель получил за свою работу чуть более 18,6 тысячи рублей.

В ходе судебного заседания Маковка полностью признал вину. Им была частично компенсирована сумма причиненного пенсионерке ущерба. Суд учел все обстоятельства и приговорил молодого человека к полутора годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

