Задержан подозреваемый в мошенничестве на 49 млн рублей на Поэтическом бульваре

Правоохранители Выборгского района задержали подозреваемого в мошенничестве на 49 млн рублей.

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 5 ноября в районную полицию обратился 80-летний мужчина с Поэтического бульвара. По словам потерпевшего, в период с 13 октября по 3 ноября ему звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками различных структур. Под предлогом "сохранности накоплений" злоумышленники убедили пенсионера передать деньги у дома по месту жительства. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

На Наличной улице 17 ноября по подозрению в совершении преступления поймали 49-летнего жителя Васильевского острова. Все обстоятельства случившегося устанавливают.

