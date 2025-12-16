Мошенница забрала у пожилой петербурженки 3 млн рублей

Потерпевшая обменяла накопления на 15 золотых монет.

Правоохранители задержали курьершу мошенников, оставившую пенсионерку без накоплений. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 10 июня в полицию Московского района обратилась 75-летняя женщина, сообщившая о том, что ей звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками различных служб. Под предлогом сохранности денежных средств аферисты убедили потерпевшую снять со счета в банке 3 млн рублей, обменять их на 15 золотых монет и отдать незнакомке.

Вечером 16 июня на улице Есенина по подозрению поймали 56-летнюю местную жительницу. Необходимые проверочные мероприятия продолжаются.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге задержан курьер, который забрал у пенсионера свыше 1 млн рублей.

Фото: Piter.TV