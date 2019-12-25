Задержан курьер мошенников, который забрал у пожилой петербурженки более 2 млн рублей
Сегодня, 13:08
Задержан курьер мошенников, который забрал у пожилой петербурженки более 2 млн рублей

Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Полиция Калининского района задержала курьера мошенников, обманувшего пенсионерку. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Еще 30 декабря 2025 года в дежурную часть поступила информация о том, что 76-летняя женщина с Брюсовской улицы стала жертвой аферистов. По словам потерпевшей, ей позвонили неизвестные и убедили отдать курьеру более 2 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

Накануне на Северном проспекте поймали помощника мошенников 18 лет. Проверочные мероприятия продолжаются. 

Ранее на Piter.TV: петербурженка стала жертвой мошенника, когда пыталась купить авто из-за рубежа. Женщина отправила фигуранту порядка 1,4 млн рублей.

