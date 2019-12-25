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Молодой сотрудник СТО забрал у пенсионера 2,8 млн рублей в Московском районе
Сегодня, 11:58
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Молодой сотрудник СТО забрал у пенсионера 2,8 млн рублей в Московском районе

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Его соучастники устанавливаются.

Полиция задержала дропа, обманувшего пенсионера в Московском районе Петербурга на крупную сумму. 

По информации МВД России, еще 5 мая к правоохранителям обратился 71-летний мужчина с Дунайского проспекта с заявлением о том, что ему позвонили неизвестные и под предлогом сохранности средств убедили отдать курьеру 2,8 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). 

На улице Черкасова 19 августа по подозрению поймали 26-летнего сотрудника СТО. Его соучастники устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что восемь человек ответят перед судом за мошенничество с продажей техники в Петербурге. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: московский район, мошенничество
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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