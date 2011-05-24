Полиция Петербурга задержала курьеров мошенников, обманувших пенсионерок на 15 млн рублей

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В Петербурге полицейские Красногвардейского района задержали двух предполагаемых курьеров мошенников. Они обманули пенсионерок на 15 млн рублей.

По данным МВД России, в первом случае жертвой стала 79-летняя жительница проспекта Наставников. Под предлогом декларирования средств аферисты убедили ее отдать неизвестным 12,7 млн рублей и 4,4 тыс. долларов США. Часть денег составляли личные накопления, часть женщина заняла у родственников и знакомых. Свыше 13 млн рублей у потерпевшей забрала 20-летняя злоумышленница.

Во второй раз пострадала 81-летняя горожанка, под тем же предлогом она передала доставщику 2,2 млн рублей. По подозрению 2 сентября на улице Передовиков поймали 37-летнего мужчину.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Задержанные помещены в изолятор.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге будут судить курьера, который забрал у пенсионера 5 млн рублей.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти